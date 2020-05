Nowe ceny za wywóz śmieci w Warszawie. Będą uzależnione od zużycia wody. Wchodzą w życie od 1 lipca

Miasto tłumaczy, że koszt odbioru oraz utylizacji odpadów zbliżył się w rachunkach naszych gospodarstw domowych do kosztów jakie ponosimy za wodę i odprowadzanie ścieków, ponieważ przepisy wymuszają dostosowanie się samorządów do coraz wyższych standardów.

- Opłaty, które zbierzemy od mieszkańców i tak nie zbilansują kosztów systemu - pokryją ok. 85 proc. kosztów - czytam w komunikacie ratusza. Nasze pierwotne szacunki na ten rok są już nieaktualne. Po rozstrzygnięciu przetargów na zagospodarowanie odpadów wiemy już, że Warszawa wyda na gospodarkę odpadami nie ponad 925 mln zł, jak planowaliśmy, a ok. 1,7 mld zł. Jeszcze w 2016 r. system gospodarki odpadami kosztował Warszawę 350 mln zł - informuje miasto.

Zmiana jaką proponujemy, to nie skok na kasę warszawiaków. Według wyliczeń miasta średnie zużycie wody to ok. 3,5 m3/osobę miesięcznie. Zmiana stawki powinna być więc dużą ulgą dla gospodarstw jednoosobowych. Rodziny zapłacą jednak więcej.