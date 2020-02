Nowe czy używane Renault? Sprawdź przed zakupem samochodu marki Renault!

Samochody nowe - czy warto je kupić?

Większość osób decydujących się na zakup auta fabrycznie nowego robi to, bo samochód jest...nowy. Banał, ale w tym wypadku istotny. Świadomość, że jesteśmy jedynymi właścicielami tego auta i znamy jego historię od pierwszych kilometrów daje poczucie bezpieczeństwa. Co tu dużo mówić - jest w tym coś przyciągającego.

W dylemacie “nowe czy używane” bardzo ważny jest też komfort użytkowania auta. To kolejna zaleta dla wielu osób. Mając fabrycznie nowy samochód nie obawiamy się o niespodziewane awarie. Bez najmniejszych obaw jedziemy takim pojazdem w dowolne miejsce, wiedząc, że w razie jakichkolwiek komplikacji mamy zapewniony serwis producenta.

Nowy samochód - łatwo dopasujesz do siebie!

Kupując zupełnie nowy samochód możesz łatwo dopasować go do swoich oczekiwań. To nie tylko wersja nadwoziowa czy silnikowa. Wybierasz nawet takie szczegóły, jak kolor tapicerki czy poszczególne elementy wyposażenia. Na przykład wybierając nowe Renault decydujesz, czy chcesz mieć pokrycie siedzeń ze sztucznego materiału czy też skórzane. Identycznie jest z klimatyzacją, skrzynią biegów czy setkami innych elementów wyposażenia standardowego.

Nowe auta – wady

Pewnym mankamentem może być konieczność oczekiwania na zamówiony model. Dosyć często usłyszeć można o tym, że jakieś popularne auto jest chwilowo niedostępne w salonach, ponieważ wszystkie egzemplarze zostały już wykupione. Na szczęście, i na to jest rozwiązanie!

Wystarczy, że wybierzesz auta, które są już gotowe do odbioru u dealera. Z reguły oferta takich pojazdów jest całkiem spora. Salony RRG Warszawa w stałym asortymencie mają ponad 100 egzemplarzy, gotowych do natychmiastowego odbioru. Zdecydowanie jest z czego wybierać!

Czy warto używane Renault?

Zakup nowego samochodu to spory koszt i choć siła nabywcza Polaków stale rośnie, to jednak wciąż jest to niemałe obciążenie dla domowego budżetu. Dodajmy do tego jeszcze utratę wartości, która w przypadku fabrycznie nowych aut również potrafi być niemałym kosztem. Nie ma co ukrywać - tanio nie jest!

Zastanówmy się teraz, ile możesz zaoszczędzić, wybierając samochód z drugiej ręki. Jako przykład weźmy używane Renault Clio. Porównajmy koszt zakupu do wydatków poniesionych przy okazji kupna fabrycznie nowego egzemplarza. Jesteście ciekawi kto wygra to porównanie? To czytajcie dalej!

Nowe czy używane - realne porównanie!

Porównamy dwa praktycznie identyczne auta. Różnica między nimi to jedynie rocznik oraz przebieg. Poniżej parametry, które przyjęliśmy do porównania

1. Marka/model: Renault Clio

2. Silnik: 0.9 TCe

3. Nadwozie: hatchback 5D

4. Wersja wyposażeniowa: Energy Limited

5. Kolor: biały lub szary

Na stronie RRG Warszawa znaleźć można dwa podobne egzemplarze - jeden z 2019, drugi z 2017, z minimalnym przebiegiem. Różnica cen pomiędzy nimi to prawie 10 tysięcy złotych.

Z czego wynika taka rozbieżność cenowa pomiędzy dwoma, teoretycznie identycznymi, samochodami? Egzemplarz używany to dwuletnie auto (rok produkcji 2017), które ma na liczniku nieco ponad 14 tysięcy kilometrów. Z kolei nowe Clio ma zerowy przebieg i rok produkcji 2019/20.

Nowe Renault? A może używane Renault?

Im większe auto, tym większe będą różnice cenowe pomiędzy egzemplarzem zupełnie nowym oraz używanym. Czy warto jednak dopłacać do zupełnie nowego samochodu? To zależy.

Wielu kierowców obawia się Używany, argumentując to tym, że nie wiedzą, jak takie auto było eksploatowane wcześniej. Dodatkowo, rynek aut z drugiej ręki w naszym kraju pełen jest pułapek. Takich, jak choćby sprowadzane z zagranicy auta, które były odbudowane po poważnych wypadkach lub mają zmniejszone wskazania licznika przebiegu.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na zakup auta używanego, które oferuje koncesjoner danej marki, to ryzyko wpadki jest zerowe. Na przykładzie wspomnianego Clio - możesz zaoszczędzić kilka tysięcy złotych i mieć samochód, który jest prawie tak dobry jak nowy. Razem z autem dostaniesz wiarygodną historię serwisową, więc nie musisz się obawiać, że sprzedawca przez Tobą cokolwiek ukrywa. Bo czymże są dwa lata eksploatacji i przebieg rzędu 14 tysięcy kilometrów?

Jeżeli jednak wolisz wybrać nowe auto - to też dobry pomysł. To znacznie lepszy pomysł wtedy, gdy chcesz dopasować ten samochód do własnych potrzeb. W egzemplarzu z drugiej ręki będzie to

znacznie bardziej kosztowne, a często wręcz niemożliwe. Poza tym - miły zapach nowego auta, unoszący się w kabinie przez pierwsze miesiące eksploatacji, to coś, czego nie da Ci żaden egzemplarz z drugiej ręki.

I porada na koniec:

Chcesz kupić używane Renault? Albo dowolne auto innej marki? Zdecydowanie polecamy wybrać się do autoryzowanego przedstawiciela, jak choćby Renault RRG Warszawa . Znajdziesz tam o wiele młodsze auta niż w przeciętnym komisie. Dodatkowo, do tych samochodów otrzymasz pełną i rzetelną historię serwisowania, więc będziesz w pełni znać jego stan. To trochę tak, jak gdybyś kupował zupełnie nowe auto! Tylko nieco taniej.