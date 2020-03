Nowe drogi do CPK. Szersza A2 z Warszawy do Łodzi oraz ring warszawski do 2027 roku

Poznaliśmy kolejne plany dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wraz z otwarciem super-lotniska gotowe mają być dwie główne drogi dojazdowe. Na początku poszerzona zostanie autostrada A2 na odcinku o długości 46,2 km. Fragment Łódź Północ - Konotopa zyska trzeci, a Konotopa - Pruszków - czwarty pas ruchu. Inwestycja warta około 600 mln zł powinna zakończyć się do połowy 2025 roku.

Inwestycja w A2 była zapowiedziana już wcześniej. Teraz poznaliśmy natomiast więcej szczegółów dotyczących A50/S10, czyli Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Ring autostradowy ma znaleźć się 40-50 km od stolicy przechodząc tuż obok Centralnego Portu Komunikacyjnego. Droga w dwóch miejscach przecinać będzie istniejącą już A2. Na południe od obecnej autostrady znajdzie się A50 (nowa autostrada), a na północ S50 (nowa droga szybkiego ruchu).

Centralny Port Komunikacyjny oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisały porozumienie w sprawie tych inwestycji. - Żeby powstał nowy port lotniczy i związany z nim układ drogowy, potrzebne będzie współdziałanie, czyli codzienna praca i nieustanny przepływ informacji miedzy CPK i GDDKiA - powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Dzisiejsze wydarzenie to dowód na to, że na system transportowy Polski patrzymy jak na spójną całość, a nie na zbiór niezależnych elementów. Projekt inwestycyjny CPK stał się impulsem do tego, żeby zacieśnić współpracę między dwoma rządowymi inwestorami - podkreślił.