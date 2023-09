Nowe inwestycje niedaleko Warszawy. GDDKiA zapowiada wybudowanie obwodnic dla dziewięciu mazowieckich miast

Obwodnica Lipska. Trwa realizacja

Obwodnica Pułtuska jest w realizacji

Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty. Do czasu realizacji robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na II kwartał 2025 r.

Siedem nowych inwestycji na Mazowszu

Planowana obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga o klasie GP z dostępnością poprzez skrzyżowania lub węzły. Ruch lokalny zostanie poprowadzony tzw. drogami serwisowymi.Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej DK61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka. Projektowana trasa przebiega głównie przez gminę Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis. Planowane zadanie inwestycyjne znajduje się na terenie powiatu ostrołęckiego. Długość całego odcinka dla Wariantu 1 - rekomendowanego przez GDDKiA we wniosku o wydanie DŚU - wynosi ok. 14 km.