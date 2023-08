Nowe miejsca na rozrywkowej mapie Warszawy. Tutaj teraz chodzą warszawiacy

Choć lokal powstał z końcem 2022 roku postanowiliśmy uwzględnić go w naszym przeglądzie. Wszystko dlatego, że – jakby nie patrzeć – nowe miejsce na mapie stolicy, zdecydowanie podbiło serca warszawiaków. Żywioły to miejsce, w którym króluje chleb w wielu odsłonach. W piekarni i bistro przy ul. Chmielnej 19 można skosztować nie tylko chrupiącego, świeżego pieczywa i pysznych słodkości, lecz także nietuzinkowych połączeń smakowych w ofercie śniadaniowej i wieczornej oraz... autorskich drinków. Połączenie chleba i wina to zupełnie nowy koncept na stołecznym rynku gastronomicznym. Więcej o tym miejscu przeczytacie tutaj.

Szymon Starnawski