Nowe mieszkania na wynajem w Warszawie. Na Bielanach stworzą prawie 180 lokali z niskim czynszem?

- Dla mieszkańców zaplanowano przestrzenie wspólne z miejscami dla rowerów, małą architekturą, miejscem do rekreacji oraz placem zabaw. Inwestycja wykorzystuje odnawialne źródła energii, dlatego przyczyni się to do obniżenia kosztów eksploatacji budynku – podał Jakub Leduchowski, zastępca rzecznika prasowego ratusza.