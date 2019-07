Nowe Odolany. W miejscu dawnych fabryk na Woli wyrasta ogromne osiedle. Miejsca na wolność - brak [ZDJĘCIA]

Efekty takich działań dostrzegalne są m.in. na bliskiej Woli, gdzie na przestrzeni kilku lat wyrosło ogromne osiedle, a właściwie mała dzielnica usytuowana przy ul. Jana Kazimierza czy ul. Ordona. Jadąc ulicą Powstańców Śląskich dostrzegalne są ogromne, kilkunastopiętrowe bloki pomiędzy którymi jest zaledwie mała przerwa. To sprawia, że mieszkańcy dosłownie patrzą sobie w okna a wokół praktycznie nie ma zieleni czy przestrzennych stref rekreacyjnych.

Na działkach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jest on przyjmowany w formie uchwały rady gminy i określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego) dla inwestorów pojawia się "okienko" do zaplanowania na takim terenie bardziej intensywnej inwestycji.

W Polsce obowiązują przepisy prawa budowlanego i rozporządzenie ministra infrastruktury określające warunki budowy i usytuowania nowych inwestycji. Według nich należy zachować minimalną odległość od granicy działki - 4 m w przypadku występowania okien w elewacji, co daje osiem metrów odległości pomiędzy budynkami.

Postęp prac i transformację tej części Warszawy doskonale widać na zestawieniu, który przygotowaliśmy posługując się zdjęciami z Google Earth.

Tak zmieniły się Odolany od 1945 roku:

via GIPHY

Co sądzicie o tak dynamicznym rozwoju miasta? Czy według Was nowe inwestycje powstają w sposób przemyślany i zorganizowany? Zachęcamy do dyskusji pod artykułem.