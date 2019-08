Nowe Osiedle rośnie na Bemowie. Z tyłu zielono, z przodu kolejne balkony niemal sięgające ruchliwej ulicy

Bemowo zarasta blokami

Teren wzdłuż ulicy Lazurowej, pomiędzy Szeligowską i Górczewską, jeszcze 10 lat temu faktycznie był zielony i dawał poczucie ogromnej przestrzeni. Ten stan to już przeszłość. Lazurowa oraz odstające od niej Szeligowska, Batalionów Chłopskich czy Coopera zarosły osiedlami. Wiele inwestycji bardzo mocno zbliżyło się do jezdni, kiedy w ubiegłym roku oddano do użytku poszerzoną Lazurową. Mieszkańcy pozbyli się korków, ale do okien niektórych inwestycji zaczęli zaglądać stojący na światłach kierowcy.

Poszerzenie Lazurowej sprawiło, że bloki Zielonego Bemowa niemal stykają się z wyznaczoną obok jezdni drogą rowerową oraz chodnikiem. W innych odcinkach Lazurowej, nie brakuje inwestycji, w których odległość balkonów od rozpędzonych samochodów jest jeszcze mniejsza. W pierwszym etapie Zielonego Bemowa znajdzie się 112 mieszkań. Deweloper chwali się, że ponad 90% z nich ma już swoich właścicieli. Równolegle trwają prace nad II etapem osiedla, którego zakończenie planowane jest na 2020 r.