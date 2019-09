Nowe przystanki w Warszawie. Miasto rozpisuje przetarg na wiaty przystankowe

Wiaty zostaną ustawione w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Dwie z nich, na ul. Trakt Lubelski, to realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Nowe wiaty będą podobne do tych już stojących na przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Wiaty mają być trwałe, odporne na wandalizm i łatwe do utrzymania w czystości oraz dostosowane do mycia pod ciśnieniem. Konstrukcja nośna natomiast ma być wykonana z aluminium za wyjątkiem niezbędnych elementów stalowych. Co ciekawe, oprócz takich standardowych elementów wyposażenia jak ławki oraz gabloty informacyjne, dwie z nich będą miały instalacje fotowoltaiczne. Na przystanku Trakt Lubelski – Las 01 instalacja posłuży do oświetlenia wnętrza wiaty, a na Rzeszotarskiej 01 do oświetlenia gabloty informacyjnej.