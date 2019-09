Nowe stacje II linii metra już otwarte. Zobacz jak wyglądają [ZDJĘCIA]

Obecnie trwają jeszcze prace nad rozkładem jazdy. - W szczycie pociągi będą jeździć z częstotliwością co 2 minuty 50 sekund - mówi nam Tomasz Kunert z ZTM podkreślając, że to założenia rozkładu, które są aktualnie konsultowane z Metrem Warszawskim. - Chcemy, żeby metro jeździło częściej: w międzyszczycie co 5 minut, w sobotę co 6 minut, a w niedzielę co 6.50 - tłumaczy Kunert.

Tak wyglądają nowe stacje metra: