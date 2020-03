Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Gdzie w stolicy zbudują szybkie połączenia? Kto na tym skorzysta?

Choć w budżecie Warszawy na 2020 rok większość środków na inwestycje pożera metro, w planach (mniej lub bardziej zaawansowanych) jest także budowa kilku nowych tras tramwajowych. Jedna z nich przecinać ma kilka prawobrzeżnych dzielnic (Wola, Ochota, Mokotów, Wilanów). Pozostałe są bardziej punktowe i dotyczą Białołęki, Śródmieścia, Mokotowa oraz Pragi-Południe. Czy wszystkie powstaną w terminie?

Szybciej na Gocław

Budowa trasy tramwajowej na Gocław była zapowiadana od lat. To bodaj największe osiedle w Warszawie z tak trudnym dojazdem do centrum - o ile korzystamy z komunikacji miejskiej. Dość powiedzieć, że poza tramwajem, zapowiadane jest tu także metro - choć to na razie pieśń przyszłości.

W styczniu podpisano umowę na projekt trasy. Zacznie się przy al. Waszyngtona, równolegle do ul. Międzynarodowej, na terenie obecnych ogródków działkowych. Tramwaje pojadą dalej nad Trasą Łazienkowską, potem wzdłuż Bora-Komorowskiego, aż do pętli autobusowej Gocław. W sumie powstanie 3,6 km trasy oraz siedem nowych przystanków. Podróż do stacji Metro Centrum ma zająć ok. 20 minut. Prace projektowe zakończą się jeszcze w tym roku. Budowę zaplanowano na lata 2021-2023.

Co z tramwajem do Wilanowa?

Coraz bliżej do największej tramwajowej inwestycji ostatnich lat. Trasa - o długości 19 km - połączy Odolany i ul. Kasprzaka na Woli z Ochotą, Mokotowem i Miasteczkiem Wilanów. Cała podróż, aż do Południowej Obwodnicy Warszawy, potrwa 35 minut. Budowę podzielono na sześć odcinków. Pierwszy, w kolejności alfabetycznej - A, zostanie zbudowany jako ostatni. Prawdopodobnie do 2028 roku. Przebiegać będzie tunelami pod stacją Warszawa Zachodnia, w kierunku Woli. Następnie trasa rozwidla się - jeden kraniec przewidziano przy Metrze Płocka, drugi przy węźle przesiadkowym Ordona (za Aleją Prymasa Tysiąclecia).