Nowe zasady dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. W myśl nowej ustawy mają być traktowane jak rowery

Jak wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie - UTO jest pojazdem, do którego (z pewnymi wyjątkami) stosuje się przepisy dotyczące ruchu rowerów. Oznacza to, że w myśl nowej ustawy kierujący elektryczną hulajnogą, traktowany będzie jak rowerzysta. Jeszcze do niedawna kierowcy e-hulajnóg traktowani byli jako piesi, co prowadziło do wielu nieporozumień podczas wypadków. Ponadto przepisy proponowane w nowej ustawie o UTO, dają samorządom możliwość kontrolowania ekspansji i zapobiegania negatywnym zjawiskom związanym z biznesem wypożyczeń hulajnóg na minuty, takich jak np. pozostawianie ich na chodnikach.

"Może być jeszcze lepiej"

W opinii pracowników stołecznego ZDM-u - nowe przepisy są dobre, ale nie idealne. Eksperci wciąż widzą wiele szans na poprawę. Chodzi o nałożenie większej odpowiedzialności na operatorów e-hulajnóg - ponieważ co prawda projektowana ustawa zobowiązuje firmy świadczące usługi wypożyczania UTO do zawarcia z zarządcą drogi umowy regulującej działalność w przestrzeni publicznej, to jednak... nie przewidują żadnej sankcji za niedopełnienie tego obowiązku. Upraszczając - operatorzy e-hulajnóg pozostaną bezkarni, nawet jeśli nie będą stosować się do nowych zasad.