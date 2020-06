Nowe zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan. Zobacz, co znana aktorka opublikowała na swoim Instagramie

🔷 Zdjęcie 1

Ojjj, chyba pora zacząć poważnie myśleć o nadchodzącym ważnym momencie i poskładać niezbędne rzeczy dla maluszka :))) już niecałe trzy miesiące zostały, zdążę ? :P najpierw myśli się o ciąży i o tym, jak zadbać o jak najlepszy swój stan zdrowia, aby wszystko dobrze się rozwijało, a gdy zaczyna się składać najpotrzebniejsze rzeczy dla dzidziusia, jeszcze bardziej odczuwa się niezwykłość tej sytuacji i chyba już nie można się doczekać brzdąca ! :) to moje pierwsze niezbędniki: zestaw wyprawkowy @mustela_polska ;) słyszałam saaaaame najlepsze opinie o tej marce, włącznie z wychwalaniem przez moją siostrę, której zapach Musteli kojarzy się z okresem niemowlęcym jej dzieci i już za tym tęskni :) to dermokosmetyki, które można stosować już od 1. dnia życia i które można kupić w aptekach. W każdym produkcie średnio 95% składników jest pochodzenia naturalnego, głównym składnikiem jest awokado. W skład zestawu wyprawkowego wchodzą: delikatny żel do mycia ciała i włosów, mleczko do ciała, krem do przewijania, chusteczki oczyszczające. Stosowaliście? :) #mustelapolska #zestawwyprawkowy #od1dniazycia

