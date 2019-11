Nowoczesna firma – czyli jak być gonionym, a nie gonić konkurencji

W ostatnich latach dbałość o pracownika i jego środowisko pracy nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem kosztów osobowych. Te rosną systematycznie i niezmiennie od lat. Koszty pracownicze stają się dziś w większości przypadków newralgicznym elementem prowadzenia biznesu, dlatego coraz więcej inwestycji dotyczy np. odciążania pracowników od czynności, które może wykonać ktoś o niższych kwalifikacjach, czy które mogą zostać zautomatyzowane. Lista zagadnień organizacyjnych czy operacyjnych, z którymi można sobie poradzić w nowoczesny sposób jest długa. Są zadania małe i duże. Co ciekawe, niektóre małe okazują się duże i odwrotnie.

Małą sprawą może się wydawać np. kwestia wyboru sprzętu drukującego. Jeśli jednak wziąć pod uwagę całkowity koszt użytkowania, w tym zarządzanie obiegiem dokumentów, to wybór wcale nie jest łatwy. Skomplikuje się dodatkowo, gdy sobie uświadomić, że wcale nie trzeba się ograniczać do rozwiązań w obrębie formatu A4! Niektóre urządzenia drukujące w formacie A3 są już niewiele większe i niewiele droższe od rozwiązań A4. Urządzenia Oki z nowej serii C800, zajmują zaledwie ćwierć metra kwadratowego i drukują w każdym formacie, od małej etykiety po A3, a nawet banery o długości 1,3 m. Przykładem sprawy dużej, która może okazać się małą, jest wybór sprzętu komputerowego. Wystarczy wybrać jeden z modeli Lenovo ThinkPad by nie trzeba było się martwić o wydajność, trwałość czy elegancki wygląd. Kolejnym ważnym aspektem biznesu jest komunikacja – rozmowy, konferencje, konsultacje między pracownikami. Wprawdzie sprzęt do wideokonferencji nie

jest niczym nowym, ale warto rozpoznać choćby najnowsze rozwiązania firmy Jabra, które zapewniają wysoką jakość, prostą instalację przy stosunkowo niewielkich kosztach.

Nowoczesna firma wymaga optymalizowania czasu i zasobów pracowników. Dlaczego? Po pierwsze, pracownicy są coraz drożsi, po drugie, każda sfera biznesu staje się coraz bardziej konkurencyjna. W takich realiach, jak nigdy wcześniej sprawdza się powiedzenie: pieniądz oszczędzony, to pieniądz zarobiony. Jakie to będą działania? Z pewnością będzie rozwijana idea pracy zdalnej, w której pracownik nie musi spędzać dnia pracy w biurze czy jechać do innej części miasta na spotkanie. Koncepcja mobilności z pewnością będzie przybierała na znaczeniu wraz z upowszechnieniem świadomości bycia eko.

Wszystkie wspomniane tu elementy, choć mają niebagatelne znaczenie dla efektywnego działania przedsiębiorstwa bledną przy kluczowej sprawie, jaką jest przekonanie pracownika, by poświęcał swoje siły i energię zawodowym obowiązkom.

Jak spełnić wszystkie warunki, by uczynić z przedsiębiorstwa sprawnie działający, naoliwiony mechanizm? W serwisie „Nowoczesna firma” postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. Publikowane materiały podzielimy na trzy części. Pierwsza dotyczyć będzie biura stacjonarnego – w jaki sprzęt powinno być wyposażone by w zależności od wielkości i specyfiki działalności zoptymalizować koszty. Część druga, to biuro mobilne, czyli dostosowanie sprzętu IT do konkretnych potrzeb pracownika (jak nietrudno się domyśleć, bardzo ważnym elementem będzie tu sprecyzowanie potrzeb). Wreszcie trzeci element, to – mówiąc najprościej – odpowiedź na pytanie: co zrobić, by pracownik chciał przychodzić i nie chciał wychodzić z pracy, i czuł się odpowiedzialny, i zadowolony.