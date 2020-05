Nowoczesna szkoła na Odolanach coraz bliżej. Koronawirus nie zatrzymał budowy za blisko 40 mln zł. ''Ta inwestycja to priorytet''

- Ta inwestycja to priorytet, dlatego tak istotny jest fakt, że prace nie zostały przerwane. Bardzo zależy nam, aby pierwotny harmonogram został zachowany - powiedział Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Woli.

Podczas prac wykorzystanych zostanie m.in. 20 tysięcy metrów sześciennych ziemi i piasku, ok. 4 tysięcy metrów sześciennych betonu oraz blisko 67 tysięcy pustaków. Ciężar samego zbrojenia wyniesie ok. 320 ton. To tylko wybrane liczby, które pokazują jak dużą inwestycją jest budowa szkoły na Odolanach - podkreśla dzielnica.