Nowoczesna szkoła w Wesołej otwarta. Kosztowała blisko 34,5 mln zł. "To pierwsze od 20 lat wybudowane od nowa liceum w Warszawie"

W środę, 3 kwietnia, o godz. 8:30 rozpoczęła się nauka w oddanym właśnie do użytku nowym, pierwszym publicznym liceum w dzielnicy Wesoła. CLXIII Liceum Ogólnokształcące powstało przy ulicy Słowackiego 3 w Warszawie. Na otwarciu szkoły pojawił się m.in. Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy uczestniczył nawet w zajęciach z uczniami, robił sobie też z nimi pamiątkowe zdjęcia.

Nowoczesna szkoła w Wesołej. Koszt inwestycji to blisko 34.5 mln zł

Jak wcześniej informowaliśmy, w nowoczesnym liceum docelowo będzie kształcić się 600 uczniów. Koszt inwestycji to 34 427 700 zł . Projekt budynku powstał w pracowni architektonicznej plus3-architekci Sp. z o.o. Wykonawcą robót budowlanych była firma REMBUD Sp. z o.o. Jest to dwukondygnacyjny budynek, a jego całkowita powierzchnia wynosi ponad 6.3 tys. metrów kwadratowych . Oprócz sali dydaktycznych, w budynku znalazło się audytorium z funkcją widowiskową na 229 miejsc i stołówką. Wybudowane zostało także wewnętrzne patio, które umożliwi uczniom odpoczynek na świeżym powietrzu.

Przypomnijmy, że konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku liceum rozstrzygnięto pod koniec 2019 roku, a wprowadzenie wykonawcy na teren budowy nastąpiło w listopadzie 2021 roku. Co ciekawe, szkoła przy ul. Słowackiego jest pierwszym od 20 lat wybudowanym od nowa liceum w Warszawie . Za powstaniem szkoły na terenie dzielnicy opowiedzieli się także mieszkańcy Wesołej. W czasie konsultacji społecznych, które miały miejsce w 2018 roku, za pomysłem utworzenia szkoły podstawowej w tamtejszej okolicy opowiedziało się ponad 70 procent z nich.

Do szkoły zajrzeliśmy jeszcze przed otwarciem. Opowiedział nam o niej burmistrz Wesołej. Co warto zauważyć to, że część szkoły z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym może zostać całkowicie oddzielona i zamknięta od reszty budynku. Szatnie, zaplecze, sala fitness, siłownia i sala gimnastyczna mogą działać w weekendy czy w godzinach pozalekcyjnych. W szkole jest także winda.

​