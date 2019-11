Nowoczesny elektrobus na warszawskich ulicach. Mercedes eCitaro będzie wozić pasażerów do stycznia. Znamy numer linii

Testy najnowszego mercedesa na stołecznych ulicach

Mercedes eCitaro we wtorek, 19 listopada, wyruszył na trasę linii 117 z Gocławia przez Saską Kępę i most Poniatowskiego do Dworca Centralnego. Jest to krótki pojazd, który mieści około 70 pasażerów. Warszawiacy będą mogli korzystać z najnowszego niemieckiego elektrobusu do 6 stycznia.