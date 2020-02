Nowy Dworzec Południowy na razie nie powstanie. Co z linią tramwajową do „Mordoru”?

- Na razie miasto nie ma środków na realizację tej inwestycji – mówi nam Tomasz Demiańczuk ze stołecznego ratusza. Co więcej, jak się dowiedzieliśmy, koszty tej inwestycji z uwagi na upływ czasu znacznie się zwiększyły. Miasto chciało realizować projekt razem z prywatnym inwestorem, który mógłby w zmian np. gospodarować biurami nad halą dworcową. To jednak pieśń przyszłości. Na razie inwestycja utknęła.

Demiańczuk przyznaje, że miasto – choć na razie nie ma środków – może wkrótce wrócić do pomysłu budowy. Projekt sprzed dwóch lat będzie wymagał jednak sporych zmian, ponieważ miasto chciałoby doprowadzić do dworca trzecią linię metra, a także kolejną linię tramwajową – z którą aktualnie są spore problemu.

- Koncepcja połączenia Dworca Południowego tj. pętli tramwajowej Metro Wilanowska (ciągiem Al. Wilanowskiej i dowiązaniem się do układu torowego przy ul. Wołoskiej) z pętlą tramwajową PKP Służewiec, z uwagi na wystąpienie kolizji z infrastrukturą podziemną (kolektor MPWiK) oraz napowietrzną linią elektroenergetyczną, pozostaje w fazie analizy – wyjaśnia nam Tomasz Demiańczuk. Mówiąc prościej, chodzi o to, że sugerowana trasa linii tramwajowej przebiega w miejscu, gdzie pod ziemią znajduje się duży kolektor do zbierania ścieków. W projekcie trzeba albo znaleźć nową trasę na fragmencie kolidującym ze zbiornikiem, albo przełożyć część instalacji.

Od Macieja Dutkiewicza z Tramwajów Warszawskich słyszę, że to nie pierwszy raz, gdy kolektor znajduje się nad przyszłymi torami tramwajowymi. - Podobnie wyglądała sprawa przy ul. Gagarina. Tam podpisaliśmy umowę z MPWiK, które przebuduje kolektor - słyszę. Kiedy rozpocznie się budowa linii łączącej „Mordor” z al. Wilanowską? Tramwajarze czekają na decyzję środowiskową na podstawie której określony zostanie czasu budowy. Kolektor nie będzie duża przeszkodą. - Koncepcja trasy tramwajowej od Ronda Unii Europejskiej do dworca południowego jest gotowa. Jeśli będą dostępne kolejne środki np. z UE na inwestycje szynowe, to chcemy być gotowi do szybkiej budowy nowego połączenie stacji metra z dzielnicą biurową - mówi nam Dutkiewicz.