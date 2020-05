Nowy etap odmrażania gospodarki. W środę oficjalne ogłoszenie. Otwarte kina, siłownie i dozwolone wesela

- Program odmrażania gospodarki prowadzimy w interwałach dwutygodniowych. To czas rozwijania się koronawirusa, który pozwala ocenić jaki wpływ ma zwiększenie ruchu społecznego na pojawienie się nowych przypadków - mówiła wicepremier Emilewicz. - W połowie czerwca większość granic w Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie otwarta.

Więcej zdradziła portalowi gazetawroclawska.pl przebywająca przed kilkoma dniami we Wrocławiu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała, że od 1 czerwca mogą zostać uruchomione tylko niektóre podmioty, a kolejne będą wznawiać pracę w co dwutygodniowych odstępach.

Piotr Müller, rzecznik rządu, zapowiedział na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki przedstawi go w środę rano, 27 maja. Chodzi o otwarcie m.in. klubów fitness, teatrów i kin. Równocześnie z siłowniami i klubami fitness, działalność będą mogły wznowić baseny. Te ostatnie mają działać na podstawie wytycznych, przygotowanych na zlecenie ministerstwa zdrowia przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Wesela w czerwcu tak, ale nie na sto osób

Wicepremier zapowiedziała także, że trwają prace nad stworzeniem możliwości organizowania imprez, typu wesela do 50 osób. Wszystko wskazuje, że narzeczeni dostaną zielone światło na urządzenie przyjęć jeszcze w czerwcu.

- Piszą do nas nowożeńcy i organizatorzy przyjęć weselnych, kiedy będą mogły się odbyć wesela na 100 osób. To już naprawdę duże zgromadzenie, nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. O takich zgromadzeniach możemy myśleć na samym końcu - zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.