Nowy klub w Warszawie? "Szykujemy miejsce, którego polska scena nie widziała na oczy"

- Kiedy otwieraliśmy 6 Cocktails zakładaliśmy, że będzie to projekt na maksimum dwa lata. Enio, założyciel, zafascynowany koktajlami i barami wyszedł z odważnym pomysłem, aby stworzyć unikatowe miejsce na mapie Warszawy - koktajl bar z atmosferą domówki w mieszkaniu, odchodząc od pompatycznej i sztywnej atmosfery barów speakeasy [ tajne bary, wejście możliwe za specjalną rezerwacją - red.]. Miejsce trudno dostępne, dla wybranych ale z klimatem dzięki któremu czuli się swobodnie, jak w domu. Dziś mija prawie 4,5 roku odkąd pierwszy raz zadzwonił dzwonek do drzwi numer 6 i za niecałe półtorej miesiąca nadejdzie czas kiedy dzwonek przy Mokotowskiej zadzwoni po raz ostatni. Niestety, chcemy Wam zakomunikować, iż z powodów niezależnych od nas kończymy działalność w kamienicy Krakowiaków i Górali z końcem września - poinformowali pod koniec sierpnia właściciele klubu w kamienicy przy ul. Mokotowskiej w mediach społecznościowych.

Na koniec działalności zaplanowano szereg imprez (oczywiście obowiązuje wcześniejsza rezerwacja), ale właściciele podkreślili, że nie kończą klubowej działalności. Wciąż pośredniczą w organizacji imprez oraz... mają plany co do przyszłości warszawskiej sceny tanecznej. - Nie znikamy z mapy Warszawy, a wręcz podwajamy naszą obecność i szykujemy dla Was miejsce, którego polska scena nie widziała na oczy, ale już niedługo wszyscy zobaczycie, więc wyczekujcie nas na warszawskim Powiślu - napisali. Co to będzie? Pozostaje cierpliwie czekać.