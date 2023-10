Nowy kurort nad Morzem Czerwonym. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście! Ile kosztuje pobyt?

Gigantyczny kurort powstaje nad Morzem Czerwonym. Ma wyglądać jak sen lub bajka

Chodzi o wielki kompleks wypoczynkowy o nazwie The Red Sea (ang. Morze Czerwone), budowany od 6 lat na wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, ok. 780 km od Mekki i 400 od Medyny.

Zapomnijcie o Hurghadzie czy Sharm el-Sheikh. Nad Morzem Czerwonym powstaje nowy kurort, jakiego świat jeszcze nie widział! Nie będzie jednak leżał w Egipcie. To jeden z megaprojektów Arabii Saudyjskiej, mających przyciągnąć turystów do regionu i uniezależnić kraj od ropy naftowej.

Do 2030 r. region ma się przekształcić w centrum turystyki nadmorskiej dla gości z Europy, Azji i Afryki. Zaplanowano wzniesienie tu łącznie ok. 50 hoteli z 8 tys. pokojów. Mają być rozlokowane na 22 wyspach. Wyspa Ummahat będzie centrum sportów wodnych, Shura to serce kurortu z hotelami w umiarkowanych cenach, Sheybarah to z kolei luksusowe, futurystyczne osiedle domków w kształci bąbelków wodnych, gdzie goście będą mogli nurkować w najlepszym miejscu na całej rafie koralowej.

Pierwsza faza budowy prawie skończona, kurort The Red Sea zaczyna przyjmować gości

Myślicie, że projekt wydaje się nierealny? Pierwsza faza jest już prawie gotowa! The Red Sea właśnie otworzyło

platformę rezerwacyjną dla agentów podróży, by mogli sprzedawać miejsca w hotelach przez Internet. Dwa tutejsze hotele - Six Senses Southern Dunes oraz The St. Regis Red Sea Resort – zaczną przyjmować gości już w październiku.

We wrześniu 2023 otwarto nowe lotnisko, przeznaczone specjalnie dla gości kurortu The Red Sea, o nazwie Red Sea International Airport. Na razie lotnisko przyjmuje tylko loty z Rijadu (stolicy Arabii Saudyjskiej), ale w 2024 r. ma zacząć obsługiwać loty międzynarodowe. Lotnisko the Red Sea to pierwszy na świecie port lotniczy neutralny węglowo – jest zasilane w całości energią słoneczną.

Eksperci szacują, że budowa kurortu The Red Sea kosztować będzie ok 28 miliardów dolarów. Kurort ma się jednak zwrócić – będzie przynosił ok. 5 miliardów dolarów zysku rocznie. Przeciętny koszt pobytu ma być niemały, ok. 5800 USD za osobę.

The Red Sea Project ma być pierwszym z megaprojektów Arabii Saudyjskiej, który zostanie ukończony i udostępniony turystom.

Inne to np. the Line, futurystyczne miasto w kształcie jednego, długiego na 170 km budynku wysokości Wieży Eiffla, z własnym ekosystemem. Megaprojekty są częścią Wizji 2023, czyli planu Saudów na przemianę ich królestwa w turystyczną potęgę.