Nowy lokal Bobby Burgera z wyjątkowym wnętrzem. To już nie jest typowa burgerownia

Do tej pory kojarzeni byli z miejscem, do którego można wpaść na szybki obiad albo na burgera przed imprezą (lub po). Kto pomyślałby, że burgerowania może być dobrym pomysłem na sympatyczną randkę albo długie pogawędki ze znajomymi? Okazuje się, że nowy lokal, który został otworzony przy ul. Chmielnej 24 przełamuje wszelkie schematy typowego miejsca z fast foodem. To już nie jest przestrzeń przeznaczona tylko do szybkiego spożycia posiłku a następnie udania się w dalsze wojaże po mieście. Można tu umówić się na spotkanie towarzyskie i spędzić miło czas w pięknej przestrzeni z dobrym jedzeniem i piwem kraftowym.

- Wnętrze tego lokalu podzielone jest na trzy sale tematyczne. Jedna część to typowa architektura eklektyczna – pomieszanie różnych stylów. Bardzo chcieliśmy mieć taką salę. Drugi pokój to wystrój trochę babciny, z nawiązaniem do PRL-u. Ustawiliśmy także pianino, które podkreśla ten charakter - opowiada Michał - Inspiracją do ostatniej sali była ekranizacja „Alicji w Krainie Czarów”, stąd na ścianie widzimy wiele zegarów. Ta sala jest taka troszkę rozpływająca się w stylistyce. Chcieliśmy pokazać, że zawsze jest czas na burgera.

Miłośnicy mięsa będą bardzo zadowoleni. Dwanaście pozycji w menu należy do wołowiny, a dwie do kurczaka. Na szczególną uwagę zasługuje Godzilla, która składa się z trzech kawałków wołowiny, trzech plasterków bekonu, dwóch plasterków sera Gouda, sera American, ogórków konserwowych, czerwonej cebuli i sosu. Ale to jest porcja dla raczej bardzo głodnego gościa. Na nieco mniejszy głód doskonale sprawdzi się flagowa pozycja, która nosi taką samą nazwę jak lokal. W burgerze Bobby Burger znajdziemy dwa kawałki wołowiny, dwa plasterki boczku, ser kozi, konfiturę z czerwonej cebuli, czerwoną porzeczkę sałatę, czerwoną cebulę, majonez, sos cola BBQ oraz brzoskwiniowy mus rich peach. Na smakoszy różnych smaków czeka pozycja sezonowa - aktualnie jest to burger z wołowiną, grillowanymi szparagami, bekonem, cebulą, sałatą, pomidorem i sosem holenderskim ze szczypiorkiem.

- Charakterystycznym w menu tego lokalu jest asortyment związany z alkoholami. Firma Inne Beczki zapewniła nam szeroki wybór różnego rodzaju piw kraftowych – z nalewka i butelkowe. Smakosze piwni będą mogli znaleźć coś dla siebie - dodaje Michał.

Ogólne wrażenie

Czy warto wybrać się do nowego lokalu Bobby Burgera? Zdecydowanie tak. Próżno doszukiwać się tutaj kryptoreklamy. Uważam, że to naprawdę ciekawe miejsce na gastronomicznej mapie Warszawy. Chciałabym się do czegoś doczepić, ale nie za bardzo wiem do czego. Jedyne co przychodzi mi na myśl to mały wybór alkoholi. W ofercie znajdziemy tylko piwo kraftowe, a jak wiadomo - nie każdy jest jego fanem. Ale mogę przypuszczać, że to rodzaj napojów procentowych, które w kompozycji z bułką i kotletem sprawują się najlepiej. Nawet jeśli nie jesteście fanami bugerów Bobby Burgera to warto wybrać się na Chmielną 24, żeby zobaczyć w jak ciekawy sposób można zrobić lokal serwujący fast foody. Na plus zasługuje także ogródek, który szczególnie teraz, kiedy wieczory są coraz dłuższe i coraz cieplejsze umożliwia spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Choć przyznam, że najlepiej prezentuje się po zmroku, kiedy widać zapalone lampki.