Nowy most w Warszawie potrzebuje nazwy. Każdy może ją zaproponować

Festiwal nazw dla Mostu Południowego

Trwa festiwal wymyślania nazw dla mostu na Południowej Obwodnicy Warszawy. Do tej pory wśród propozycji pojawiły się takie nazwy: Most Paderewskiego, Bitwy Warszawskiej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Józefa Piłsudskiego. Jest też propozycja, aby most po prostu pozostał mostem Południowym. To głównie pomysły stołecznych radnych, ale każdy mieszkaniec Warszawy może zaproponować swoją nazwę. Do tego zachęca m.in. Beata Michalec z komisji nazewnictwa w Radzie Warszawy. - Mogą paść propozycje, które będą się nawzajem przebijać. Nie wiemy, jakie będzie stanowisko zespołu ds. nazewnictwa, który zaopiniuje złożone propozycje. To stanowisko zostanie przedstawione przez zespół i komisja się nad nim pochyli - mówi radna w rozmowie z Radiem Kolor. Oficjalne wnioski z propozycjami zostaną rozpatrzone przez komisję na najbliższym posiedzeniu.