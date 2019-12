Nowy park z przepięknym pawilonem na Białołęce. Znamy szczegóły projektu za ponad 3 mln zł

Architekci mieli zaprojektować park na dwóch niestykających się ze sobą działkach. Park przy Botewa to tak naprawdę dziki las w samym sercu Tarchomina. Usytowany jest w obrębie ulic: Botewa, Ćmielowska, Światowida i Myśliborska. Początkowo władze Białołęki zaproponowały, żeby zieleń częściowo została zastąpiona przez plac z fontannami wodnymi. Koncepcja zakładająca wycinkę około 40% istniejących nasadzeń została odrzucona przez mieszkańców. Opracowano nowy pomysł na park, na który Białołęka zarezerwowała aż 3,3 mln zł.

Temat zagospodarowania parku przy ul. Botewa procesowany jest przez władze Białołęki od dłuższego czasu. Teren parku jest problematyczny, ponieważ do niektórych działek są roszczenia. Dzielnica podjęła jednak decyzję, że działki wolne od roszczeń zasługują na uporządkowanie. Domagali się tego sami mieszkańcy, którzy lubią to miejsce.

W połowie grudnia Białołęka poinformowała, że rozstrzygnięto przetarg architektoniczny na zagospodarowanie parku. Zwycięska praca należała do studia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Jak informuje dzielnica, pracownia była nagradzana już wielokrotnie, m.in. II nagroda za koncepcję na Płac Grzybowski, III nagroda za Plac 5 Rogów oraz I nagroda za Bulwary Wiślane. Zwycięzcy zostaną zaproszeni przez Białołękę do negocjacji w trybie z wolnej ręki do zawarcia umowy na realizację projektu wykonawczego.