Nowy plac zabaw dla dorosłych w Warszawie. Kosztował 70 tysięcy złotych. Miejsce odpoczynku czy miejsce porażki?

Mokotów zyskał plac zabaw dla dorosłych. Przynajmniej w teorii. A jak jest w praktyce? Kilka przyrządów do huśtania, ławki oraz stoliki. Jeśli miało to być w miejsce, które wyzwalać będzie kreatywność, to chyba coś się nie udało. Więcej w artykule poniżej.

Plac zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim to zwycięski projekt budżetu partycypacyjnego. W założeniu ma to być „miejsce, które będzie wyzwalać radość i kreatywność”. Czy rzeczywiście tak jest? Na razie wygląda mało zachęcająco. A na pewno trudno nazwać to placem zabaw. Nie wspominając, że realizacja kosztowała ponad 70 tysięcy złotych.

Opóźnienia w budowie Teoretycznie plac zabaw powinien powstać do końca 2018 roku. Rzeczywistość okazała się być inna. Jak czytamy na stronie projektu: „W połowie 2018 r. realizacja projektu została przekazana ZZW [Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – przyp], w związku z przejęciem terenów Urzędu Dzielnicy Mokotów w zarząd jednostki". Następnie we wrześniu 2019 roku dokonano ostatecznych ustaleń dotyczących kształtu projektu z Martą Jeżykowską, autorką pomysłu i chwilę później oficjalnie oddano plac zabaw do użytku.

Jak wygląda plac zabaw dla dorosłych? Wszystkie elementy wyposażenia utrzymane są w takiej samej stylistyce, czyli naturalne drzewo i stal w kolorze antracytowym.

Do dyspozycji mieszkańców są: huśtawka pojedyncza z siedziskiem w postaci deseczki,

huśtawka dwuosobowa z siedziskiem w postaci ławki,

tablica do rysowania kredą,

dwa hamaki z lin z taśmy poliestrowej,

hamak bocianie gniazdo,

trampolina,

dwa stoły piknikowe z ławami wyposażone w plansze do gry w szachy. Według kosztorysu, który znajduje się na stronie budżetu obywatelskiego, plac zabaw kosztował ponad 72 tysiące złotych. Patrząc na to, co składa się na ten projekt, nasuwa się pytanie na co te pieniądze zostały przeznaczone? Celem miało być „umożliwienie aktywnego i twórczego spędzania czasu na powietrzu osobom starszym niż dzieci, w miejscach innych niż siłownie na dworze czy parki miejskie”. Dobrze, że są ławki, na których można usiąść, że są huśtawki w rozmiarach odpowiednich dla dorosłych, ale czy warte są tej ceny? Kwestia wątpliwa. Kilka porozrzucanych po parku elementów, które mają tworzyć plac zabaw.

Drugi taki plac zabaw Plac zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim to drugi tego typu projekt w Warszawie, który został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. To także drugi taki projekt, który nie do końca spełnił oczekiwania. Pod koniec 2016 roku pisaliśmy o placu zabaw dla dorosłych w Ursusie. Tamten z kolei wyglądał jak plac zabaw dla dzieci, z tym, że przyrządy do zabawy były kilka razy większe. Wizualizacje były obiecujące, efekt końcowy okazał się być jednak porażką.