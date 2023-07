Nowy podatek turystyczny w Hiszpanii. Popularne miasto zażąda opłat od turystów i pielgrzymów. Ile trzeba będzie zapłacić?

Dlaczego tłumy przybywają co roku do Santiago de Compostela? Przyciąga je św. Jakub

Mieszkańcy miasta skarżą się, że zbyt wielka liczba turystów, przybywająca co roku do słynnego sanktuarium św. Jakuba, utrudnia im życie i odciska się negatywnie na czystości miasta i jego zabytków. W 2022 r. przybyto do Santiago ponad 440 tys. gości, o ponad 100 tys. więcej niż przed pandemią COVID-19. Tak wielka liczba turystów zdaniem wielu mieszkańców zagraża jakości życia w mieście.

Goretti chce sprawić, by Santiago de Compostela znowu było wygodnym miejscem do życia, a nie tylko wielkim centrum pielgrzymkowym, obsługującym wiernych i turystów, chcących zwiedzić zabytkową katedrę.

Z projektu nie są wyłączone noclegi dla pielgrzymów przy tzw. Szlaku św. Jakuba, a więc i oni będą musieli uiszczać opłaty.

Według wyliczeń urzędników miejskich, podatek turystyczny powiększy budżet miasta o ok. 3 mln euro każdego roku. Pieniądze mają być przeznaczone na utrzymanie zabytków miasta, a sam podatek być może odstraszy co bardziej oszczędnych turystów i zmniejszy nieco tłumy, przybywające co roku do Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela nie jest bynajmniej pierwszym hiszpańskim miastem, które wprowadza dodatkowe opłaty dla turystów. Już od dawna w Barcelonie turyści dopłacają od 2 do 7 euro za każdą noc spędzoną w mieście. Na Balearach podatek wynosi od 1 do 4 euro. W końcu 2023 r. opłaty turystyczne od 0,50 do 2 euro będą też obowiązywały w Walencji.

Z nowego podatku turystycznego najprawdopodobniej nie będą wyłączone specjalne albergues, czyli hostele dla pielgrzymów na Szlaku św. Jakuba w Hiszpanii. varunalight, 123RF.com

