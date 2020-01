Nowy rok, nowa ja! Zobacz, czemu rok 2020 warto rozpocząć z Galerią Łomianki!

Jeżeli i Ty w nowym roku chcesz wyglądać lepiej, zastanów się nad tym, by m.in. po prostu ubierać się lepiej. Oczywiście nowe ubrania nie sprawią, że będziemy inną osobą – jeżeli konieczna jest zmiana fryzury czy zgubienie nadprogramowych kilogramów, również to powinnaś uwzględnić w swoim noworocznym planie. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiednio dobrane ubrania potrafią zdziałać cuda. I nawet jeżeli mamy kilka wad, z którymi ciężko będzie coś zrobić, odpowiedni ubiór może je naprawdę skutecznie zamaskować, jednocześnie podkreślając to, co w nasz najpiękniejsze. Ale… jak ubierać się lepiej?

Nie każdy jest specjalistą od mody, nie każdy ma na to czas oraz zasób odpowiedniej wiedzy – to zupełnie normalne. Każdy jednak może chcieć ubierać się modnie i dopasować styl do swojej osoby. Na szczęście można to zrobić naprawdę prosto, jeżeli tylko trafimy na odpowiednią pomoc – a taka czeka na nas w Galerii Łomianki, i to zupełnie za darmo!

Jeżeli tylko chcemy, pod adresem https://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka/ możemy w prosty i wygodny sposób zapisać się na zakupy ze stylistą zatrudnioną w Galerii Łomianki – Gosią Marszałek. Będzie ona mogła poświęcić nam nawet do 2 godzin, podczas których doradzi nie tylko jak się ubierać, ale również będzie mogła ruszyć z nami na zakupy w sklepach, które znajdują się na terenie tego centrum handlowego. Dzięki temu nie tylko będziemy wiedzieli co wybrać, ale również dowiemy się, jak sama stylistka dobiera ubrania i na co zwraca uwagę – to naprawdę istotna wiedza, która pomoże nam w przyszłości samodzielnie kupować ubrania, które znacznie lepiej do nas pasują. Co istotne, takie usługi zazwyczaj są płatne, jednak w tym przypadku usługi stylistki otrzymamy zupełnie za darmo! Pamiętajmy jednak, że miejsca potrafią znikać naprawdę szybko, stąd warto rezerwować je odpowiednio wcześniej.

Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim wyglądzie, lecz trochę się tego boisz lub nie wiesz, od czego zacząć i co zmienić – spotkanie z Gosią Marszałek będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

Moda w Galerii Łomianki – jakie sklepy na Ciebie czekają?

Galeria Łomianki to kameralne centrum handlowe, ale czeka tu na nas naprawdę wiele sklepów z bardzo atrakcyjną ofertą. Nie sposób nie skupić się na tych modowych, w których będziemy mogli kupić nowe, doskonałe ubrania, idealnie dopasowane do naszej nowej wizji samych siebie. Kobiety na pewno zachwycone będą z obecności takich salonów, jak Camaïeu, H&M, Mohito, Monnari, Promod, Sinsay czy Reserved. Panów mile zaskoczy obecność takich salonów, jak Bytom, Lavard czy Adidas, chociaż ten ostatni doskonale sprawdzi się również w przypadku kobiet.

To oczywiście tylko fragment naprawdę szerokiej oferty sklepów w Galerii Łomianki. Pełna lista jak zwykle dostępna jest na ich stronie internetowej, pod adresem https://galerialomianki.pl/sklepy/ - gorąco zachęcamy do zapoznania się z nią!

Czas na wyprzedaże!

Kiedy wiemy już co kupić oraz znamy ofertę sklepów, które na nas czekają, nie możemy zapomnieć o jednej z rzeczy najważniejszych – mowa oczywiście o wyprzedażach, które pojawiają się tuż przed nowym rokiem, jednak po nim stają coraz atrakcyjniejsze! W przeddzień Nowego Roku cześć salonów oferuje swoje produkty nawet 70% taniej! Jeżeli chcesz zobaczyć, gdzie w danej chwili możesz oszczędzić, nie czekaj i sprawdź listę promocji, która jest zawsze aktualna oraz dostępna pod adresem https://galerialomianki.pl/promocje/.

Pozostałe noworoczne zmiany!

Galeria Łomianki to nie tylko wspomniane powyżej sklepy. Zmiany, które zaplanujemy, mogą być znacznie obszerniejsze, dotyczyć nie tylko nas, ale również naszych bliskich czy naszych domów lub mieszkań. Pamiętajcie, że na terenie tego centrum handlowego będziecie mieli szansę kupić nową biżuterię, perfumy oraz kosmetyki, nowe okulary lub zmienić stare na soczewki kontaktowe, lub kupić dodatki i wyposażenie do Waszych domów oraz mieszkań. Opcji jest więc naprawdę dużo, niezależnie jednak od tego, jakie zmiany zaplanujecie, oferta licznych sklepów i salonów Galerii Łomianki na pewno pomoże Wam w ich realizacji!

Trzymamy za Was kciuki i liczymy, że cele przed Wami są jednocześnie naprawdę ambitne! Szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia w Galerii Łomianki!