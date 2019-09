Nowy rok szkolny w Warszawie. 40 tysięcy nowych uczniów w liceach i lekcje do 19.30

W tzw. szkołach ponadpodstawowych, czyli liceach, technikach i zawodówkach od września naukę rozpoczęło aż 40 tysięcy uczniów. To ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, kiedy w pierwszych rocznikach było ich 19 tysięcy.

Zwiększona liczba uczniów to efekt reformy edukacji. W tym roku w pierwszych klasach znalazły się dwa roczniki - absolwenci ośmioklasowej podstawówki oraz idący "starym trybem", po trzech latach gimnazjum. Oznacza to, że przez trzy lata w szkołach będą znajdować się równoległe klasy, z różnym programem.

- Czekają nas trudne lata. Skutki rządowej "deformy" to lekcje w liczniejszych klasach, do wieczora, z krótkimi przerwami, czasami w różnych budynkach, w ścisku w szatniach i na korytarzach, z dwoma podstawami programowymi i bez niektórych nauczycieli. Zrobimy jednak wszystko, by utrzymać wysoką jakość nauczania – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.