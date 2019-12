Nowy rozkład SKM 2019/2020. Tylko jeden pociąg na Centralny. Duże zmiany od 15 grudnia

Metro na Targówku wycięło autobusy? „Zmiany utrudniają mieszkańcom komunikację”

Metro na Targówku ułatwiło dojazd do centrum. Ale nie wszystkim. Mieszkańcy Bródna skarżą się na wycięcie części kursów linii 500. W tej sprawie interweniowała nawet radna. Co na to ZTM?