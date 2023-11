Nowy samochód OSP Rakowiec. Druhowie będą jeździć do wypadków. To epokowa zmiana Redakcja Warszawa

Strażacy z OSP Rakowiec mają wielki powód do radości. Niedawno powstała jednostka z terenu gminy Siedlce otrzymała nowy wóz strażacki. Auto to lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy, który zasili ich niewielką flotę. Strażacy posługiwali się dotąd wysłużonym żukiem. Nowy pojazd to kolejny krok w stronę rozwoju jednostki. Przed nimi budowa remizy, garażu i doposażenie, aby stać się w pełni sprawną jednostką pożarniczą.