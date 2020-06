Nowy sezon w odmienionej przestrzeni Centrum Praskiego Koneser

Centrum Praskie Koneser to miejsce uwielbiane przez warszawiaków i turystów. Cenione jest za swój industrialny klimat, niekorporacyjny charakter, radosną atmosferę oraz bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową. To najbardziej nagradzana inwestycja mixed-use w Polsce i serce odradzającej się stołecznej Pragi. Już niebawem centralne miejsce kompleksu, Plac Konesera, zaoferuje ogródki restauracyjne o powierzchni aż 800 m2. Będą one mogły bezpiecznie pomieścić nawet 500 osób. Specjalnie przygotowana przestrzeń zostanie zagospodarowana zielenią.

Nowa odsłona Konesera to uzupełnienie pięciohektarowej powierzchni o rozwiązania pozwalające spędzać czas na świeżym powietrzu jeszcze większej liczbie odwiedzających. – Centrum Praskie Koneser to niewątpliwie kulturalno-rozrywkowe centrum Warszawy. Możliwość bezpiecznego korzystania z doskonałych kawiarni i restauracji, kultury i usług to dla konsumentów, po okresie kwarantanny, niezwykle cenne elementy. Co jednak ważne, ludzie wolą przebywać w miejscach otwartych, takich jak m.in. Plac Konesera. Dlatego sprawiamy, aby nasza dostępna dla wszystkich przestrzeń była jeszcze bardziej zielona, przyjazna i radosna – zaznacza Monika Piwońska, Dyrektor Komercyjny Centrum Praskiego Koneser. Nowe, przestronne ogródki restauracyjne pozwolą na swobodniejsze spędzanie czasu. Z kolei otwarta przestrzeń Placu Konesera sprawia, że do restauracji wchodzi się z pominięciem zamkniętych, pośrednich pomieszczeń. Dla gości dostępne są również parkingi samochodowe i rowerowe, które ułatwiają korzystanie z transportu indywidualnego.

Otwarte przestrzenie nową formą spędzania czasu

Działania Centrum Praskiego Koneser wpisują się w trend spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jak ocenia Maciej Kłos, Dyrektor Naczelny International Business Advisors, firmy doradczej obsługującej rynek HoReCa, miejsca, które dysponują jedynie zamkniętymi powierzchniami muszą liczyć się ze zwiększonymi obawami klientów. – Otwarte lokalizacje przyciągają uwagę konsumentów w okresie wiosenno-letnim, a w tym sezonie będą one szczególnie oblegane, przede wszystkim ze względów epidemiologicznych. Dlatego branża handlowa i gastronomiczna musi się nie tylko dostosować do nowych realiów związanych z reżimem sanitarnym, ale także odpowiednio zagospodarować przestrzeń na zewnątrz. Większą popularnością będą się cieszyły miejsca, w których ludzie czują się bezpieczniej, takie jak przyuliczne sklepy i place miejskie – zaznacza Maciej Kłos.

Koneser z atrakcyjnymi planami na wakacje

Centrum Praskie Koneser, oprócz nowej zieleni i ogródków restauracyjnych, przygotowało na lato bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową na otwartym Placu Konesera. Wśród atrakcji nie zabraknie występów znanych teatrów dla dzieci i dorosłych, a także stref kreatywnych dla najmłodszych, gier podwórkowych, sztuki oraz przewodników miejskich, z którymi codziennie będzie można wyruszyć na zwiedzanie Pragi i Warszawy. Dostępne dla wszystkich będą również różnego rodzaju koncerty muzyczne na żywo. Pełna oferta Centrum Praskiego Koneser zostanie udostępniona na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych.

***

Centrum Praskie Koneser to najczęściej nagradzana inwestycja mixed-use w Polsce i serce odradzającej się warszawskiej Pragi. Usytuowane na terenie XIX-wiecznej fabryki wódki, przywróciło do życia zabytkowe budynki i stworzyło nowy punkt na stołecznej mapie rozrywkowej, gastronomicznej, muzealnej, kulturalnej i zakupowej. Tu można znaleźć wiele restauracji i barów z kuchnią z całego świata: Bombaj Masala, Zoni, WuWu Bistro, Ferment Praski, frankie’s, ORZO, Koneser Grill by Butchery & Wine, Bar Hotel Moxy, ¾ Koneser Bar, Syreni Śpiew, a także unikatowe sklepy i polskie marki, niedostępne w galeriach handlowych, tworzone przez rodzimych producentów, jak MUSCAT, Minty dot, Mydlarnia Cztery Szpaki czy Domkove. Centrum Praskie Koneser to laureat nagrody „Wdechy 2020” za próby pokazywania w miejscu komercyjnym sztuki niekomercyjnej.

Więcej informacji na www.koneser.eu.