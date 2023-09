Nowy sprzęt dla strażaków z OSP Kostki. Prezent od urzędu marszałkowskiego Mazowsza

Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkach odgrywa niezwykle istotną rolę w społeczności lokalnej. To właśnie dzięki poświęceniu i zaangażowaniu strażaków wieśczanie czują się bezpieczniej w codziennym życiu. Działalność OSP obejmuje nie tylko gaszenie pożarów, ale także pomoc w sytuacjach awaryjnych i ratowanie mienia oraz życia ludzkiego. Wartościowe działania tej jednostki są nieocenione i zasługują na wsparcie.

- Strażacy od dawna czekali na nowe ubrania bojowe. Przekazaliśmy 5 kompletów ubrań łącznie z butami, rękawicami, latarkami i hełmami. Chodzi o to, żeby dbać o bezpieczeństwo strażaków - przecież to włąśnie oni nam pomagają i są pierwsi na miejscu zdarzenia. Jeżeli nie będą dobrze zabezpieczeni to naprawdę mogą ucierpieć przy swoich akcjach. Dlatego też Samorząd Województwa za każdym razem w budżecie przewiduje pieniądze dla strażaków-ochotników - mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowskiej podczas ceremonii przekazania sprzętu.