Nowy wieżowiec na Woli. Urośnie do wysokości 160 metrów. W środku apartamenty na wynajem

Kolejny krok ku zagęszczaniu zabudowy na Woli. Sporą działkę – o powierzchni 2,7 tys. mkw. - Golub GetHouse odkupił od Atlas Estates. Powstanie tam kolejna wieża, wysoka na co najmniej 160 metrów. W środku znajdą się apartamenty na wynajem (około 900). To taktyka Goluba, który dwie ulice dalej (róg Grzybowskiej i Żelaznej) stawia wieżę - Liberty Tower, gdzie również znajdą się mieszkania na wynajem.

Przy ul. Grzybowskiej 59 powstanie apartamentowiec zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Architekci prezentowali go już w 2014 roku, jednak teraz trwa przeprojektowywanie. W galerii pokazujemy wizualizacje tamtego projektu. Co ciekawe, wtedy planowano wejście do wspólnego z Platinum Towers pasażu handlowo-usługowego. Nie wiadomo jeszcze czy ten pomysł na podziemny deptak będzie realizowany.

– Do naszego portfolio inwestycyjnego trafił znakomicie zlokalizowany grunt w nowym centrum biznesowym Warszawy. Transakcja ta stanowi kolejny, bardzo ważny element strategii rozwoju naszej firmy, zakładającej aktywną działalność w sektorze nowoczesnych projektów mieszkalnych z apartamentami na wynajem. Jesteśmy przekonani, że decydując się na ten odważny ruch i jedną z rekordowych transakcji zakupu gruntu, podjęliśmy doskonałą decyzję, której efektem będzie kolejny projekt wyznaczający zupełnie nowe standardy – powiedział Cezary Jarząbek, prezes Golub GetHouse.