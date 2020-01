Nowy zabytek w centrum Warszawy. Do rejestru wpisano plebanię przy Nowogrodzkiej [ZDJĘCIA]

Burzliwe losy parafii św. Barbary

Cmentarz Świętokrzyski, na terenie którego zlokalizowana jest obecna plebania parafii św. Barbary został założony w 1781 roku. Wówczas wzniesiono tam również murowane katakumby i dom dla służby cmentarnej, a w dalszej kolejności kościół cmentarny św. Barbary. Kilka lat póxniej - ok. roku 1784 zabudowa została uzupełniona o dwie kostnice. Z czasem cmentarz zaczął się przepełniać. W latach 20. XIX wieku spoczywało tam już ok. 100 tys. ciał. Wielokrotnie podejmowano próby zamknięcia cmentarza. Ostatecznie nastąpiło to w roku 1836.

W następnych dziesięcioleciach cmentarz wraz z zabudowaniami popadał w ruinę, ostatecznie w latach 60. XIX w. został zlikwidowany, a ostatnie mogiły ekshumowane - tłumaczy dr hab. Jakub Lewicki.

Historia parafii św. Barbary rozpoczęłła się w tym miejscu w roku 1866. Parafii przekazano pozostałości terenów dawnego cmentarza. Z biegiem lat teren zagęszczał się kolejnymi budynkami i uporządkowano teren. Budowę wikariatki (obecnej plebanii) zaplanowano na miejscu domku dozorcy cmentarza, wykorzystano też jego piwnice z końca XVIII wieku.