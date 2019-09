Nowy Żłobek w Ursusie zaprasza na Dzień Otwarty!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty do Żłobka Norlandia Ursus w Warszawie przy ulicy Edwarda Habicha 20.

W nowym Roku Szkolnym 2019/2020 ruszył nasz Żłobek! Zapisy już trwają i cieszymy się ogromnym zainteresowaniem. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na naszym Dniu Otwartym już 5 października oraz pod numerem telefonu 502 458 426 i na stronie internetowej www.ursus.norlandiaprzedszkola.pl

Wiemy, jak bardzo to ważne dla Dzieci i Rodziców, aby poznać grupę, salę, Ciocie, zwiedzić cały budynek, poznać wszystkie atrakcje, zabawki i poczuć się w tym wszystkim bezpiecznie Teraz jest to już możliwe dzięki wirtualnemu zwiedzaniu naszej placówki na Google Street View! Załączamy zdjęcia, które fantastycznie pokazują jak przyjazną jesteśmy Placówką dla naszych Maluszków Szczegóły poznacie Państwo na naszej stronie www.ursus.norladiaprzedszkoal.pl w zakładce oferta. Staramy się, aby każdy mógł znaleźć czas , aby nas poznać i odwiedzić, dlatego w te wakacje mamy do zaoferowania również dni adaptacyjne dla dzieci.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie u nas cos dla siebie

Serdecznie zapraszamy!