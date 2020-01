Obchody 75. rocznicy odbudowy Warszawy. Poznaliśmy program „BudujeMy!". Będą wystawy, koncerty i spotkania

Obchody 75. rocznicy odbudowy Warszawy

- 75. rocznica odbudowy to okazja, by współcześni warszawiacy i warszawianki lepiej poznali historię stolicy i zrozumieli zachodzące w niej zmiany. Wiemy, że miasto to przede wszystkim ludzie, dlatego obchodom rocznicy odbudowy Warszawy towarzyszy hasło "BudujeMy!". Kryje się za nim wspólny wysiłek mieszkańców i mieszkanek miasta, bez którego odbudowa nie byłaby możliwa. Oddaje ono charakter tamtych dni i pragnienie, by wrócić do siebie, żyć i pracować w stolicy – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Tegoroczne obchody rocznicy odbudowy Warszawy to cykl zatytułowany „BudujeMy!”, w ramach którego stołeczne instytucje kultury przypominać będą o wydarzeniach z 1945 roku. - Od lutego do września 2020 mieszkańcy stolicy i turyści będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które przybliżą im proces odbudowy stolicy i jego wpływ na dzisiejszy wygląd miasta - czytamy w zapowiedzi programu.