Obowiązkowy pomiar temperatury na Okęciu. Lotnisko Chopina będzie badać kolejną grupę podróżnych

Zredukowane i zawieszone loty

Przypominamy, że do Polski nie ma bezpośrednich połączeń z Iranu. Natomiast do Seulu z Warszawy lata PLL LOT. Ponadto w związku z epidemią koronawirusa, polski przewoźnik zawiesił rejsy między stolicą a Pekinem do 28 marca br. Do Warszawy lata Air China, który jednak zredukował liczbę rejsów z trzech tygodniowo do sześciu-ośmiu rejsów miesięcznie.