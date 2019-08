Obwodnica Marek cztery lata po terminie? Kolejny przetarg, wykonawcy chcą więcej niż GDDKiA ma w kasie

Problem z obwodnicą Marek ciągnie się od kilku lat. Gdy w 2014 roku włoska firma Salini wygrała przetarg (za 331 mln z), wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nieco ponad ośmiokilometrowy odcinek S8 - między gotowym już węzłem Marki a koniecznym do zbudowania węzłem Kobyłka - miał być gotowy zimą 2017 roku. W tym terminie udało się otworzyć samą drogę. Do dziś jednak zamknięte pozostają węzły (Kobyłka, Marki - zjazd z obwodnicy, Zielonka) oraz drogi dojazdowe.

Tym razem miało być lepiej. Drogowcy sięgnęli głębiej do kieszeni uwzględniając tym samym znaczny wzrost kosztów budowy (zdrożały przede wszystkim materiały budowlane). Nowy budżet to 139 mln zł. Gdy GDDKiA otworzyła koperty, okazało się że to wciąż za mało. Najtańszy wykonawca chce ponad 25 milionów więcej.

Co zostało do dokończenia? Przede wszystkim węzły: Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), Zielonka (drogi dojazdowe do węzła). Poza tym do dokończenia są najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

