Oczyszczacze powietrza Coway - czyste powietrze dla każdego

Zalety i wady oczyszczaczy Coway

Zalety

Oczyszczacze powietrza Coway charakteryzują się dużą wydajnością przy niewielkich rozmiarach urządzenia. Posiadają wysoką skuteczność filtracji, a pracują cicho i energooszczędnie. Jednocześnie posiadają przystępną cenę i prosty, elegancki wygląd, który sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Wady

Produkty Coway oczyszczają powietrze wyłącznie za pomocą filtrów - nie posiadają funkcji jonizacji ani nawilżania powietrza. Nie mają też możliwości zdalnego sterowania pilotem (tylko model Airmega 300S posiada aplikację mobilną).

Oczyszczacze powietrza Coway

Produkty Coway cechuje duży przepływ powietrza, który umożliwia pracę w pomieszczeniach nawet do 70 m2! Każdy z nich świetnie sprawdzi się w przestronnych salonach, biurach, salach konferencyjnych i przedszkolach. Pomimo dużej wydajności pracują cicho i energooszczędnie, dlatego są doskonałymi oczyszczaczami domowymi. Mogą pracować nawet w sypialni lub pokoju dziecka. Niewygórowana cena nie nadwyręży domowego budżetu, a elegancki wygląd wpasuje się do każdego wnętrza. Zależnie od modelu, powietrze zasysane jest przez urządzenie z przodu lub z boku obudowy. Oznacza to, że nie musimy ustawiać go w dużej odległości od ściany czy zasłon - oczyszczacze Coway będą pracować efektywnie umieszczone nawet w niewielkich przestrzeniach.

Model Classic

Oczyszczacz powietrza Coway Classic to prawdziwa klasyka gatunku, która sprawdzi się w domu, biurze i przedszkolu. Przepływ powietrza na poziomie 300 m3/h pozwala mu pracować w pomieszczeniach do 40 m2. Odpowiednie czujniki kontrolują jakość powietrza w pomieszczeniu i dostosowują prędkość filtracji do aktualnych warunków. Jeśli powietrze jest czyste przez co najmniej 10 min, tryb “Eco” wyłączy wentylator w celu oszczędzania energii. Cicha praca i blokada rodzicielska sprawiają, że oczyszczacz powietrza Coway Classic bardzo dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. Posiada prosty, elegancki design z dużym, kolorowym wskaźnikiem jakości powietrza.