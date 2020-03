Od 25 marca komunikacja miejska wraca do podstawowego rozkładu jazdy

Podstawowy rozkład jazdy w komunikacji miejskiej

Od środy, 25 marca autobusy, tramwaje i metro będę ponownie kursować według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Okazało się, że wprowadzenie dwa dni wcześniej rozkładu weekendowego nie było dobrym rozwiązaniem. Choć niektóre linie zostały zasilone o dodatkowe pojazdy to i tak można było zaobserwować na przystankach duże grupy oczekujących, a w środku pojazdów mnóstwo pasażerów. Co to oznaczała? Zdarzały się kursy, gdzie zachowanie bezpiecznej odległości było od drugiego pasażera było po prostu niemożliwe.

Zajęte co drugie miejsce

Od 25 marca obowiązują również nowe obostrzenia w komunikacji miejskiej. Minister Łukasz Szumowski zapowiedział, że w każdym autobusie czy tramwaju – wolne powinno być co drugie miejsce, tak by w każdy pasażer mógł zachować bezpieczny odstęp od kolejnej osoby.