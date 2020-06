Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Będzie "paraliż komunikacyjny"?

W listopadzie 2019 roku Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pytaniem o odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Zdaniem burmistrza Ursynowa takie rozwiązanie pomogłoby w przyszłości uniknąć sytuacji, z którą kierowcy mają do czynienia na trasie S8, gdzie regularnie dochodzi do stłuczek. Czasem nawet do kilku dziennie.

Po ponad siedmiu miesiącach drogowcy z GDDKiA ustosunkowali się do pisma Roberta Kempy. Ich zdaniem, nie ma uzasadnionej potrzeby montowania systemu odcinkowego pomiaru prędkości, bo jak czytamy w piśmie "cel realizowany przez system (...) może być osiągnięty za pomocą innych metod, np. poprzez kontrole służb porządkowych".