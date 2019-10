Odłóż smartfon i żyj. Tramwaje Warszawskie ostrzegają: Ponad połowa kierowców pisze SMS-y w trakcie jazdy

Tramwaje Warszawskie: w samochodzie ze smartfonem na czerwonym

Wyniki badań opracowanych przez Tramwaje Warszawskie mogą niepokoić. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to coś, co deklaruje 69% kierowców na stołecznych drogach. Jednocześnie, aż 85% z nich wykorzystało z telefonu w trakcie jazdy: do pisania smsów (64%), a nawet nagrywania filmów i robienia zdjęć (57%). Co więcej, ponad 60% kierowców przyznaje, że zdarzyło im się przejechać na czerwonym świetle.

Odłóż Smartfon i Żyj

W ramach zaczynającej się właśnie kampanii Tramwaje nawiązały współpracę z siecią Shell. W ramach wspólnych działań rozdanych zostanie 100 tys. naklejek "Odłóż Smartfon i Żyj". Podobne hasło towarzyszyć ma także warszawskim przejściom dla pieszych. Każdy z burmistrzów dzielnic otrzyma specjalny szablon, dzięki któremu możliwe będzie przygotowanie takiego napisu. Pod kontrolą nauczycieli będą wykonywać je stołeczni uczniowie.

Wszystko to, wraz z cyklem warsztatów i materiałami edukacyjnymi dla szkół ma być częścią akcji, która poprawi bezpieczeństwo warszawiaków. - Prowadzona przez Tramwaje Warszawskie od ponad dekady kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń oraz konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań - czytamy w komunikacie ZTM.