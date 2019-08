Odporna na antybiotyki bakteria New Delhi w Szpitalu Bielańskim. Wstrzymano przyjęcia pacjentów

- W Szpitalu Bielańskim na II Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii trwa ognisko epidemiczne spowodowane Klebsiella pneumoniae wytwarzającą karbapenemazę New Delhi - informuje dr n med. Piotr Kryst, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. - Pacjenci przebywający na oddziale w zależności od tego, czy są zakażeni lub skolonizowani Klebsiella pneumoniae, są poddawani izolacji lub hospitalizowani w pozostałych salach - dodaje.

To nie jedyny przypadek bakterii New Delhi w Polsce. W ubiegłym tygodniu poinformowano o wykryciu groźnej superbakterii w szpitalu w Zielonej Górze. W placówce wprowadzono ograniczenie wizyt, a wszystkich pacjentów przebadano w kierunku nosicielstwa.

Bakteria New Delhi - co to jest?

Bakteria New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae NDM, tzn. pałeczki zapalenia płuc. Po raz pierwszy została wykryta w 2008 r. u pacjenta przebywającego w szpitalu w stolicy Indii. Bakteria ta, odporna na antybiotyki, może wywołać zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, układu pokarmowego czy moczowego, a w konsekwencji doprowadzić do sepsy.