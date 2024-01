Odwiedziłem Crowne Plaza Warsaw - The Hub. To hotel nie tylko dla biznesmenów. Było rodzinnie, przyjemnie i bardzo smacznie

Crowne Plaza Warsaw - The Hub to elegancki hotel znajdujący się w samym sercu warszawskiej Woli. Obiekt cieszy się świetną opinią szczególnie ze strony gości podróżujących służbowo. Ze względu na stylowe centrum konferencyjne oraz inne udogodnienia dla klientów biznesowych, placówka została nominowana do nagród branżowych World Travel Awards 2024. Zaciekawiony prestiżowym wyróżnieniem, postanowiłem sprawdzić, czy osoby, które z biznesem mają raczej niewiele wspólnego, również spędzą tu mile czas.

Wygodne, nowoczesne pokoje

Kilka dni temu wybrałem się do Crowne Plaza Warsaw - The Hub, aby na własnej skórze przekonać się, czy nominacje do World Travel Awards 2024 (prestiżowych nagród przyznawanych w branży turystycznej) mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wspólnie z żoną i półtoraroczną córką zarezerwowaliśmy standardowy pokój z jednym łóżkiem podwójnym oraz dostawką, zlokalizowany na siedemnastym piętrze. Pomieszczenie charakteryzujące się wytwornym designem, było niezwykle eleganckie i komfortowe. W pokoju znajdowały się niezbędne udogodnienia dla współczesnych podróżujących. Mowa m.in. o: Pięknej łazience, z nowoczesną kabiną prysznicową, szlafrokami i suszarką do włosów

Wygodnym łóżku

Dużym telewizorze

Sejfie

Lodówce

Obszernej szafie

Kawie, herbacie i czajniku

Cena pokoju, w którym spędziliśmy noc, różni się w zależności od daty zrobienia rezerwacji. Za nocleg można zapłacić tu zarówno 400 złotych, jak i niecałe 600 zł.

Oprócz pokojów typu standard, hotel oferuje również m.in.: Pokoje z dwoma pojedynczymi łóżkami

Pokoje z podwójnym łóżkiem typu king-size

Pokoje z podwójnym łóżkiem typu Queen Premium

Apartamenty z jednym łóżkiem king-size i jedną sypialnią

Apartamenty z dwiema sypialniami i jednym łóżkiem king-size Ceny i szczegóły dostępne są na stronie hotelu.

Kolacja w hotelowej restauracji była fuzją tradycji z nieoczywistością

Po "zainstalowaniu się" w pokoju, odwiedziliśmy hotelową restaurację "Nova Wola" znajdującą się na pierwszym piętrze obiektu. Tamtejsi kucharze udowadniają, że wyśmienite dania kuchni polskiej można serwować w samym centrum biznesowej Warszawy, pośród wieżowców i charakterystycznego dla stolicy tempa.

Warto się tu zatrzymać choćby po to, aby na chwilę zwolnić i przekonać się, że tradycyjne rodzime potrawy smakują tu równie wspaniale jak w domu położonym za miastem. W restauracyjnym menu znajdziemy m.in. takie pozycje jak: Tatar z polskiej wołowiny z piklowanymi warzywami, grzybami i rzemieślniczym pieczywem - 56 złotych

Pierogi - 56/89 złotych

Żurek - 36/60 złotych

Sznycel cielęcy z jajkiem sadzonym i sałatką ziemniaczaną - 89 złotych

Udko z kaczki z ziemniaczanym puree, burakiem i sosem z czarnej porzeczki - 85 złotych

Dorsz w cieście piwnym, z puree z groszku, sosem tatarskim i frytkami - 82 złote Z powyższych rarytasów zdecydowaliśmy się na zjedzenie sznycla i dorsza. Nasz wybór okazał się strzałem w kulinarną dziesiątkę. Mięso przyrządzone według klasycznej receptury rozpływało się w ustach. Czuć było też jego świeżość. Sałatka ziemniaczana stanowiła z kolei połączenie tradycji i nuty nowoczesności. Ryba była aksamitna, znakomicie komponowała się z puree i pozostałymi dodatkami.

Do pokoju zabraliśmy jeszcze 10 krewetek na maśle czosnkowym w białym winie, z natką pietruszki i grzankami. Owoce morza okazały się jednymi z lepszych, jakie do tej pory mieliśmy okazję zjeść w stolicy. Odwiedziliśmy Crowne Plaza Warsaw - The Hub Warszawa Nasze Miasto Restauracja serwuje także znakomite potrawy dla dzieci. Wśród nich m.in. domowe frytki z chrupiącymi paluszkami z kurczaka.

Obłędne śniadanie

Restaurację Nova Wola odwiedziliśmy jeszcze raz, następnego dnia. Śniadanie w formie bufetu zaskakiwało zarówno pod względem ilości przygotowanych potraw, jak i wysokich walorów smakowych. Wśród dostępnych opcji, oprócz klasyków takich jak pieczywo, sery, wędliny, warzywa, kiełbaski na gorąco, jajecznica, dżemy, płatki do mleka, można było spróbować:

Ryb wędzonych i pieczonych

Świeżo wyciskanych soków (owoce i warzywa można wyciskać samemu, komponując autorskie napoje)

Fasolki w sosie pomidorowym

Jajek po benedyktyńsku

Pieczonych pieczarek

Egzotycznych owoców

Jajecznicy po turecku

Na mnie największe wrażenie zrobiło śniadanie w stylu angielskim. Bekon był chrupiący, fasolka idealnie doprawiona, a kiełbaski wyborne. Do tego dobrałem jeszcze jedno jajko po benedyktyńsku i muszę przyznać - lepszego jeszcze nie jadłem.

Podniebny bar

Hotel oferuje jeszcze jedno znakomite miejsce, gdzie można się zrelaksować i odpocząć po ciężkim dniu. Mowa o barze zlokalizowanym na 21. piętrze obiektu. Tym razem, z racji obecności małego dziecka, nie udało nam się wjechać na górę i spróbować wyśmienitych koktajli. Pamiętam jednak moją wizytę, która miała tam miejsce przed dwoma laty. Wówczas było pysznie, pięknie i beztrosko.

Wśród szerokiego wachlarza powodów, dla których warto odwiedzić ten "podniebny" lokal, z pewnością należy wymienić jego bogatą ofertę napojów, zarówno tych wysokoprocentowych, jak i bezalkoholowych. Oprócz klasycznych koktajli na bazie wódki, whisky, martini, rumu i ginu, wyselekcjonowanych win czy też szlachetnych trunków, goście mogą spróbować tutaj niepowtarzalnych, jedynych w swoim rodzaju autorskich drinków. Powstają one na bazie najlepszych alkoholi, świeżych i starannie dobranych produktów oraz co najważniejsze - syropów przygotowywanych według autorskiej receptury. Każdy z ośmiu dostępnych drinków dostarcza nie tylko walorów smakowych i wizualnych, ale opowiada także osobną historię związaną z Warszawą.

Myśleliśmy o stworzeniu czegoś, co będzie nawiązywało do miejsca, w którym jesteśmy. Warszawa, Centrum, Stara Wola. Chcieliśmy, by to niezwykłe miasto, którego cudowną panoramę możemy podziwiać w The Roof, było obecne w naszym koktajlowym menu. Stąd pomysł na Warsaparillę. Nazwa powstała ze zmieszania słów: Warszawa i sarsaparilla - egzotyczna roślina z Ameryki Środkowej o niepowtarzalnych właściwościach zdrowotnych - opowiadał w rozmowie z naszym portalem bartender The Roof Kamil Markiewicz, w 2021 roku.



Crowne Plaza Warsaw - The Hub. Nowoczesny hotel w sercu warszawskiej Woli

Crowne Plaza Warsaw - The Hub to elegancki hotel znajdujący się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się biznesowej części warszawskiej Woli, przy rondzie Daszyńskiego. Obiekt oferuje swoim gościom 212 pokoi i apartamentów, a także: Signature Bar, mieszczący się w lobby hotelu

Restauracja Nova Wola

Podniebny Skybar - The Roof, znajdujący się na 21. piętrze obiektu

Kids Club, czyli strefa dla dzieci

Kameralna siłownia

Sauna

Centrum konferencyjne Hotel zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych obiektów korporacyjnych oraz przestrzeni handlowych. Stacja drugiej linii metra znajduje się dosłownie kilkanaście metrów od obiektu, dzięki czemu goście Crowne Plaza Warsaw - The Hub, w szybkim tempie dotrą do wszystkich najważniejszych atrakcji turystycznych i biznesowych w stolicy. Lotnisko Chopina oddalone jest z kolei o zaledwie 6,5 km - dotrzemy więc tam w niespełna 20 minut.

Trzy nominacje w konkursie World Travel Awards 2024

O tym, że Crowne Plaza Warsaw - The Hub, cieszy się świetną sławą w branży turystycznej świadczyć mogą m.in. opinie gości zamieszczone w sieci. Poniżej prezentujemy kilka komentarzy, dostępnych w sekcji "opinie", pod opisem hotelu w przeglądarce Google:

Najlepszy hotel w Warszawie, jestem najrzadziej co dwa tygodnie. Hotele pięciogwiazdkowe nie dorastają do pięt.

Obsługa, czystość, jedzenie. Wszystko na najwyższym poziomie. Obsługa sali konferencyjnych z przerwami kawowymi to światowy poziom. Pozdrawiam ekipę obsługującą najlepsze śniadania, dziękuję za pyszną kawę z mlekiem bez laktozy!

W tym gmachu mieści się między innymi restauracja Nova Wola na I piętrze z cudownym widokiem na warszawski Nowy Jork. Bardzo klimatyczna z miłą obsługą. Jedzenie bardzo smaczne, pięknie podane. Idealne miejsce na randkę.

Super miejsce! Szkoda, że byliśmy tu tylko dwa dni, ale podczas tych dwóch dni wszystko było naprawdę fantastycznie. Przemiła obsługa zaoferowała pokój na 18 piętrze z mega widokiem na warszawskie wieżowce. W pokoju czysto, wystrój nowoczesny i dość minimalistyczny.

Dla par. Wspaniały hotel, czyściutko, dobra lokalizacja, śniadanie fantastyczne, nawet dla najbardziej wymagającego smakosza. Polecam.

Wysokie noty hotelowych gości mają swoje przełożenie na branżowe laury. Placówka zdobyła bowiem niezwykle prestiżową nagrodę "World Travel Awards". W 2022 roku, obiekt zwyciężył w kategorii "Najlepszy Hotel Konferencyjny w Polsce".

Już wkrótce, Crowne Plaza Warsaw - The Hub będzie miał okazję do powtórzenia tego wyniku - i nic w tym dziwnego. Hotel oferuje stylowe centrum konferencyjne, liczące ponad 1400 metrów kwadratowych powierzchni, 30 funkcjonalnych pomieszczeń, od kameralnych boardroom’ów do przestronnej sali balowej z dostępem do światła dziennego i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. W najnowszej edycji wspomnianego konkursu, obiekt został nominowany w trzech poniższych kategoriach: Najlepszy Hotel Konferencyjny w Polsce

Najlepszy Hotel Biznesowy w Polsce

Najlepszy Hotel Miejski w Polsce

Głos na hotel można oddać za pośrednictwem tej strony. Można to zrobić do niedzieli 4 lutego.

World Travel Awards to konkurs, który powstał w 1993 roku. Jego celem jest przyznawanie wyróżnień we wszystkich kluczowych sektorach przestrzeni turystycznej i hotelarskiej. Obecnie, nagrody te są uznawane na całym świecie za najlepszy znak jakości w branży.

Ocena

Po spędzeniu nocy w przytulnym, eleganckim pokoju, a także wybornej uczcie w tamtejszej restauracji, mogę śmiało powiedzieć, że Crowne Plaza Warsaw - The Hub ma mój głos. To hotel ze świetnym wyposażeniem, niesamowitym jedzeniem i przyjazną, przemiłą obsługą. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jego oferta skierowana jest głównie do klientów biznesowych, moim skromnym zdaniem, jest to także idealne miejsce do noclegu dla rodzin z dziećmi.

