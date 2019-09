Oficyna Burkego. Unikatowy zabytek Pragi przejdzie rewitalizację za ponad 2 mln zł

Oficyna Burkego. "Świadectwo dawnego charakteru dzielnicy"

Budynek mieszkalny przy ul. Kawęczyńskiej 26 został wzniesiony na przełomie wieków, około roku 1900. Najprawdopodobniej budowany był dla Edmunda Burkego - warszawskiego malarza i grafika, a w czasach II Wojny Światowej żołnierza Komendy Głównej AK. W skali całej północnej Pragi pozostaje jednym z dwóch zachowanych po dziś dzień drewniaków. Cztery lata temu wpisano go do rejestru zabytków.- Jako relikt drewnianej zabudowy – do początków XX wieku dominującej formy architektury mieszkalnej Pragi - jest świadectwem dawnego charakteru dzielnicy i zachodzących w tym okresie dynamicznych zmian w obrębie krajobrazu architektonicznego prawobrzeżnej Warszawy - opisywał wówczas Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Dlaczego popularny drewniak został objęty ochroną konserwatorską? Mówiąc najprościej - doceniono jego unikalny charakter istotny dla współczesnego krajobrazu Pragi. Nie bez znaczenia była również forma architektoniczna i zastosowane materiały budowlane. Traktowany jest jako budynek o dużej wadze historycznej. Oficynie przypisuje się również walory naukowe w postaci dobrego materiału do badań porównawczych - w kontekście drewnianych budynków mieszkalnych.