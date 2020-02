Oglądaj filmy o zmianach klimatu i debatuj z ekspertami w kinie Luna! – filmowe propozycje dla dorosłych i uczniów

W tym sezonie w szczególności polecamy cykl ekologiczny „Planeta B nie istnieje”. Na cykl składają się wybitne filmy dokumentalne z programu festiwalu Millennium Docs Against Gravity, poruszające tematy związane z kryzysem klimatycznym. Raz w miesiącu widzowie oglądają filmy, które otwierają pole do dyskusji o klimacie, bioróżnorodności, ochronie gatunków, istocie lasów, zdrowej żywności, zrównoważonym rolnictwie, o tym jak powinno wyglądać nowoczesne miasto i transport i dokąd prowadzi nas nadmierna konsumpcja. Po filmach odbywają się panele dyskusyjne ze specjalistami wybranych dziedzin. Uczestniczą w nich naukowcy, ekolodzy i aktywiści. To wszystko warto wiedzieć!

Partnerzy cyklu: WWF Polska, Ziemia na Rozdrożu, Extinction Rebellion Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, NOIZZ.pl, Too Good To Go, Muda Talks

Cykl filmowy Planeta B powstał nie tylko po to, żeby przekazać solidną dawkę wiedzy na tematy związane z kryzysem klimatycznym, ale też poczucie, że możemy wspólnie działać, żeby ratować naszą planetę. Cykl pozwala na refleksję o kondycji Ziemi, pozycji jaką zajmuje na niej człowiek i naszej odpowiedzialność za obecny stan. Prezentuje także nowe wizje i możliwe alternatywy, a podczas spotkań powstaje manifest zachęcający świat do działania! Każdy kolejny temat jest omawiany pod kątem akcji, które my oraz rząd powinniśmy podjąć, żeby wspólnie cieszyć się pięknem naszej planety w kolejnych pokoleniach.

Projekcje w ramach tego cyklu odbywają się raz w miesiącu. (Możliwe są także seanse na zamówienie dla uczniów 13 +)

Początek końca przemysłowej hodowli zwierząt. Czy uratuje nas dieta?

Film: "Zjadanie zwierząt", reż. Christopher Quinn, USA, 2017, 94 min. + debata 4 lutego 18:45 / Kino Luna

Skąd tak naprawdę pochodzą kupowane przez nas jaja, nabiał i mięso? Film opowiada o początkach końca hodowli przemysłowej. To adaptacja słynnej książki Jonathana Safrana Foera, która ukazała, że hodowla przemysłowa to najgorsza rzecz, jaką ludzie kiedykolwiek zrobili zwierzętom. Przygląda się także tradycyjnemu sposobowi hodowli zwierzą. Film został wyprodukowany z udziałem Natalie Portman.

Masowe wymieranie gatunków – czy da się to powstrzymać?

Film: „Ginący świat” reż. Louie Psihoyos, USA, 2015, 95 min. + debata 3 marca 18:45 / Kino Luna

Blisko połowa gatunków zwierząt na Ziemi zagrożona jest dziś wymarciem, w tym i my. Zdobywca Oscara® za „Zatokę delfinów”, były fotograf National Geographic, Louie Psihoyos przedstawia spektakularny, hipnotyczny i niezwykle przekonywujący obraz życia na Ziemi. To filmowe wezwanie do podjęcia kroków przeciwko całkowitemu zniszczeniu naszej planety. Wykorzystując najnowszą technologię, Psihoyos pokazuje, że rozprzestrzenianie się homo sapiens spowodowało największe wymieranie gatunków od czasu zagłady dinozaurów. Jesteśmy jedynymi organizmami, które mogą powstrzymać nadciągającą katastrofę. Czy uda nam się sprostać temu wyzwaniu?

Bioróżnorodność naszym skarbem. Po co nam banki nasion?

Film: „Ziarno: Nieznana historia”, reż. Jon Betz, Taggart Siegel, USA, 2016, 94 min. + debata 7 kwietnia 18:45 / Kino Luna

Nasiona to jedna z najcenniejszych rzeczy na Ziemi. Te żywe zarodki to maleńkie kapsuły czasowe, które przechowują wiadomości z przeszłości naszej planety. To również życie samo w sobie – dzięki nim mamy, co jeść, w co się ubrać. Ich różnorodność i bogactwo zaskakuje, ale budowana od tysiącleci obfitość nasion drastycznie spada. W XX wieku w Ameryce Północnej zniknęło 94% nasion warzyw. Film to opowieść ku przestrodze, portretująca historię i cykl przemiany nasion.

