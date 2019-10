Ogólnopolski Festiwal Filmowy 9 minut coraz bliżej

Do 31 października trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego 9 minut, który wystartuje 28 listopada w "Hoffmanowej". To już trzecia edycja konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego ideą jest pogłębianie wrażliwości artystycznej i rozwijanie talentów wśród młodych.

Konkurs filmów krótkometrażowych skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość prac. W tej edycji zostały przewidziane trzy kategorie: animacja, dokument oraz krótka fabuła obyczajowa. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać dziewięciu minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://9minut.hoffmanowa.pl/. Ogólnopolski Festiwal Filmowy 9 Minut to inicjatywa uczniów i nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja, podczas której szkoła współpracowała z takimi organizacjami jak: Kino Świat, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Filmoteka Szkolna oraz Kino Wisła. Projekt dedykowany jest nie tylko twórcom filmów krótkometrażowych, ale także fanom kina, którzy 28 i 29 listopada będą mogli obejrzeć produkcje młodych artystów. Na uczestników festiwalu będą czekały rozmaite atrakcje m.in. kawiarenka, fotobudka i konkursy, w których nagrodami będą bilety do warszawskich kin. polecane: Na Wspólnej - strzeliła osiemnastka, niebawem odcinek 3000 Wideo