Ograniczenia w warszawskich biurach. Jak będzie wyglądała w nich praca?

Kolejne etapy "odmrażania" gospodarki pozwolą zapewne na powrót do pracy już w maju. Korporacje, które pracują zdalnie (home office) nie spieszą się. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia, firmy powracające do swoich biur muszą spełnić następujące warunki.

dystans 1,5 m między stanowiskami pracy

zapewnienie przez pracodawców rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk

w przypadku pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów - obowiązek zasłaniania ust i nosa.

– Pierwsze sygnały, jakie otrzymujemy od najemców wskazują, że wielu pracodawców pójdzie jednak o krok dalej i wprowadzi do swoich biur jeszcze większe środki bezpieczeństwa. Najgorsze, co może spotkać każdą organizację, to paraliż spowodowany zakażeniem całych zespołów. Firmy nie mogą sobie na to pozwolić, dlatego będą dmuchać na zimne. Powrót do „nowej normalności” – jak nazywamy to w Colliers – będzie przebiegać stopniowo i przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności – mówi Małgorzata Michalczyk, dyrektor ds. administracji, Colliers International.