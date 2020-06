Ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik. Minimalizm i roślinni superbohaterowie

Godziny otwarcia: od poniedziałku do niedzieli maj-sierpień: 10-20 wrz-paźdz.: 10-17 list-kwiecień: zamknięte Wstęp bezpłatny

Minimalistyczna, stonowana konstrukcja pozwala na cieszenie się przepiękną panoramą Warszawy. Z dachu CNK zobaczymy Wisłę, Stadion Narodowy, prawy, dziki brzeg rzeki należący do obszaru Natura 2000 czy Pałac Kultury i Nauki oraz centrum miasta . Odpoczniemy wśród betonowych konstrukcji wysyconych kosodrzewiną, wrzosami, rozchodnikami i sukulentami, które nie wymagają szczególnej pielęgnacji.

Patrz na ziemię

Na dach Kopernika dostaniemy się jedną z dwóch ramp, obie przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych (wjazd i zjazd dla wózków po długiej rampie; niektóre alejki ogrodu mają szerokość mniejszą niż 90 cm). Co więcej, na terenie ogrodu zobaczymy wulkan - konstrukcję, która umożliwia zaglądanie do wnętrza naukowego centrum. Przeszklony dach tworzy świetlik widoczny z Kopernika. Widzowie obserwujący życie "na dole" mogą dostrzec wahadło Focaulta - flagowy eksponat warszawskiego muzeum.

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20