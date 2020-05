Ogromne zainteresowanie Veturilo po przerwie spowodowanej koronawirusem. Warszawiacy skorzystali z rowerów ponad 50 tys. razy

Rowery miejskie powróciły do stolicy. Wysoka liczba wypożyczeń

Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa są stopniowo łagodzone. Jednym z etapów powracania ''do normalności'' było zdjęcie zakazu na wypożyczenia Veturilo - miejskie rowery wróciły na ulice 6 maja, czyli po ponad miesięcznej przerwie, i od razu spotkały się z ogromnym zainteresowaniem warszawiaków. Jak poinformowała Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza w rozmowie z PAP, od 6 do 10 maja warszawiacy skorzystali z jednośladów dokładnie 54 351 razy. Największą popularnością cieszyły się rowery miejskie w weekend. Wówczas skorzystano z nich ponad 40 tys. razy, natomiast przez trzy dni powszednie - od środy do piątku - ponad 14 tys..